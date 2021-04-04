Вірастюк – глиба! Якими рекордами запам'ятаємо Василя-спортсмена

Відомий український стронгмен Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради в своїй рідній Івано-Франківської області. Тепер спортсмену доведеться звикати до статусу політика, а ми згадали найгучніші досягнення богатиря – від титулу першого силача на планеті до рекордів Гіннесса.

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1. Василь Вірастюк був відібраний на Олімпійські ігри-2000. У штовхання ядра він прийшов слідом за старшим братом Романом: "З нього я брав приклад і на нього молився. До ядра я займався плаванням, боротьбою і навіть на стрільбу ходив". Василь входив до збірної України з легкої атлетики і виконав норматив для Олімпіади-2000, але не поїхав до Сіднея, оскільки вже вирішив закінчити кар'єру легкоатлета.

2. Став найсильнішою людиною планети 2004 року, вигравши чемпіонат світу із силового багатоборства на Багамах! Це перший український стронгмен, який домігся таких результатів і прославив спорт богатирів у нашій країні.

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"Чесно кажучи, після кожного етапу просто хочеться лягти і померти – викладаєшся на повну котушку. У короткі перерви ми падали на землю, щоб хоч віддихатися. Потім потихеньку вставали, нюхали нашатир, опритомнювали", – розповідав якось про свої турніри Василь

3. І знову перший силач світу! Через три роки після дебютного титулу Вірастюк підтвердив невипадковість своєї попередньої перемоги, ставши № 1 серед стронгменів уже в корейському Сеулі.

4. Здивував навіть самого Арнольда Шварценеггера під час участі в Arnold Classic-2006 – змаганнях, що були дітиськом атлета і зірки Голлівуду. Єдине, про що шкодував Вірастюк після завершення кар'єри, що так і не виграв змагання "залізного Арні", тричі посідаючи друге місце.

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"Кожен раз заважали травми. На одному з цих турнірів порвав біцепс і взагалі завершував змагання з порваній м'язом – хоча саме того разу був близький до виграшу", – згадував Вірастюк

5. Неймовірно, що Василь протягнув п'ять трамвайних вагонів масою понад 100 тонн на 17,9 метра за 52,62 секунди! Тоді, у травні 2003 року, на День Львова Вірастюк установив світовий рекорд і потрапив у Книгу рекордів Гіннесса.

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6. Але на трамваях український богатир не зупинився і пересунув сім машин Mitsubishi вагою 11 тонн на 25 метрів, завдяки чому потрапив у Книгу рекордів України. Однак 11 тонн стронгмену здалося мало, і за хвилину він протягнув уже валку, зчеплену з десяти машин Mitsubishi Carisma, вагою в 16,5 тонни на 18,5 метра. І знову рекорд України!

7. А як вам "валізи" по 175 кг кожна? Вірастюк зумів пронести такий важкий багаж на 19 метрів! Міг і далі, але послизнувся.

8. Василь – перший "крижаний" силач. За хвилину підняв і поставив на тумби заввишки 130 см чотири крижані куби кожен по 150 кг. До нього з льодом ніхто не працював.

9. П'ять разів його визнавали найсильнішим чоловіком в Україні, а як капітан він тричі привів збірну до перемоги на командних чемпіонатах світу серед силачів (2004,2005,2007).

10. А як він тягає літаки! 28-тонний пожежний літак Ан-32П Вірастюк свого часу пересунув на 15 метрів за 22,5 секунди! І на тих же змаганнях йому вистачило сил, щоб за 90 секунд сім разів підняти над головою 92-кілограмову гантель. І це стало світовим рекордом.

11. Ну і не треба забувати про командну роботу і самоскид. Вісімка силачів на чолі з Василем встановила рекорд України, протягнувши завантажений 258-тонний самоскид на 5 метрів.

Раніше ми писали, що українець – знову найсильніша людина на планеті! Олексій Новіков продовжив підкорювати світ стронгменів.

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