Русский
$ 27,9
33,64
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Бачите росіянина – пройдіть повз!" Порада американця учасникам ЧС з лижних гонок

18 лютого, 15:41

Олег Люлька Олег Люлька

Спортсмену з США Карлу Свенсону "в'їзд" від росіянина Андрія Нутріхіна коштував медалі світової першості-2003

Колишній американський лижник Карл Свенсон порадив учасникам майбутнього чемпіонату світу з лижних гонок в німецькому Оберстдорфі "проходити повз росіян", згадавши, чим закінчилася для нього зустріч з представником РФ Андрієм Нутріхіним під час марафону на ЧС-2003.

Реклама

Читайте також: Ніякої "Катюші" на ЧС-2021! Лижники відмовилися включати для Росії військову пісню

18 років тому, внаслідок зіткнення з росіянином, Свенсон зламав палицю, що коштувало йому медалі.

"Так вийшло, що я накотив росіянина. В принципі, він тоді йшов вельми непогано. Схоже, він побачив, що поруч з ним американець, і почав махати палицями. Я був змушений змиритися і сидіти за ним певний час. Далі був довгий спуск. Я скористався повітряною подушкою і почав його проходити. Але в цей момент він якось похитнувся і в'їхав в мене, ми впали, і я зламав палицю"

"Таке часто трапляється з росіянами? Так, є таке. І моя вам порада: якщо бачите росіянина, навіть не намагайтеся сидіти за ним і обходити за рахунок сліпстріма. Просто пройдіть повз", – розповів американець Свенсон в подкасті TokoUS

Карл Свенсон

Карл Свенсон / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше ми писали, що машина на повному ходу збила лижника на спортивній трасі в Росії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США спортсмени лижні гонки
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Смітник": Оксана Баюл жорстко поставила на місце російську журналісткуІнші
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногамиІнші
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мрієІнші
"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослихІнші
"Щоб ці люди здохли! Виродки!" Олімпійській чемпіонці соромно, що вона живе в РосіїІнші
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для PlayboyІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти