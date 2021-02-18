"Бачите росіянина – пройдіть повз!" Порада американця учасникам ЧС з лижних гонок

Колишній американський лижник Карл Свенсон порадив учасникам майбутнього чемпіонату світу з лижних гонок в німецькому Оберстдорфі "проходити повз росіян", згадавши, чим закінчилася для нього зустріч з представником РФ Андрієм Нутріхіним під час марафону на ЧС-2003.

Реклама

Читайте також: Ніякої "Катюші" на ЧС-2021! Лижники відмовилися включати для Росії військову пісню

18 років тому, внаслідок зіткнення з росіянином, Свенсон зламав палицю, що коштувало йому медалі.

"Так вийшло, що я накотив росіянина. В принципі, він тоді йшов вельми непогано. Схоже, він побачив, що поруч з ним американець, і почав махати палицями. Я був змушений змиритися і сидіти за ним певний час. Далі був довгий спуск. Я скористався повітряною подушкою і почав його проходити. Але в цей момент він якось похитнувся і в'їхав в мене, ми впали, і я зламав палицю"

"Таке часто трапляється з росіянами? Так, є таке. І моя вам порада: якщо бачите росіянина, навіть не намагайтеся сидіти за ним і обходити за рахунок сліпстріма. Просто пройдіть повз", – розповів американець Свенсон в подкасті TokoUS

Карл Свенсон / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше ми писали, що машина на повному ходу збила лижника на спортивній трасі в Росії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама