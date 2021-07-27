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Вершина підкорена! Неймовірна українка зійшла на "гору-вбивцю"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 липня, 10:34
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Ірина Галай стала першою українкою на другий вершині Землі – горі К2 Чогорі. Раніше вона стала першою і на Евересті!
Ірина Галай піднялась на гору-вбивцю напередодні Дня незалежності
Ірина Галай піднялась на гору-вбивцю напередодні Дня незалежності / Фото: Instagram

Сьогодні в 06:42 за київським часом (8:42 по місцевому) Ірина Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі – К2 (Чогорі).

Вона стала першою українкою за час незалежності, кому вдалося зійти на цю вершину. Неймовірно, але сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Ірина Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі. Тобто альпіністи, для яких це основний вид діяльності і які заробляють на життя організацією сходжень.

Ірина Галай. Перша українка на Евересті
Ірина Галай. Перша українка на Евересті / Фото: Instagram

Висота К2 – 8 611 метрів. Вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв. Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а в світі альпіністів – горою-вбивцею.

Довідка Wikipedia. Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі (після Евересту). Найпівнічніший восьмитисячник світу. Знаходиться в хребті Балторо на кордоні Кашміру (контрольовані Пакистаном Північні території) і Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю. За даними на червень 2018 року рівень смертності становив 23% на 367 спроб сходжень. Чогорі стала останнім восьмитисячником, підкореним в зимовий період.

Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі
Чогорі – друга за висотою гірська вершина Землі / Фото: Getty Images

Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України. Разом з Іриною на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски.

Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини. У базовому таборі 2 (розташований на висоті 6800 метрів) їх чекає третій учасник експедиції відомий фотограф, уродженець Коломиї Назарій Кривошеєв.

"Я багато років мрію піднятися на К2. У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі – можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів", – розповідала Ірина Галай перед штурмом вершини.

Раніше Ірина Галай стала першою українкою на Евересті .

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