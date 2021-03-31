Відьма з соковитим бюстом: секс-бомба казахстанського спорту пережила критичні місяці

У день футбольного матчу Україна – Казахстан, який відбудеться в середу, 31 березня, на НСК "Олімпійський" в Києві, про себе нагадала секс-символ казахстанського спорту волейболістка Тетяна Дем'янова.
Красуня перервала мовчання в Instagram, в сексуальному боді з випуклими грудьми розповівши, що пережила критичні місяці свого життя.
"Зовсім недавно я пережила найгірші два місяці в своєму житті. З цієї причини не було особливо постів і не хотіла нічим ділитися, – зізналася Тетяна. – Спершу я почала хворіти, просто одне за одним. Потім різко схудла, потім в моєму близькому оточенні стало все не так. Це справжня чорна смуга"
"Знаєте, я на якусь мить подумала, що якби я щодня знімала те, що відбувається, вже можна було б випустити топовий серіал. Але, слава богу, знайшлися люди, які мене просто за вуха витягли з цього болота. Не дай бог вам пережити те, що пережила я"
"На щастя, зараз усе чудово. І тому хочеться нарешті сказати: "Пристебніться! Ми злітаємо!"
Нагадаємо, що на початку березня довгонога брюнетка Тетяна Дем'янова, що має досвід виступів за збірну Казахстану і завоювання медалей національної першості з волейболу, відзначила 25-річчя.
Подруги з гумором підготувалися до свята іменинниці і замовили багато різних кульок з кумедними написами: "Ботокс вже не допоможе", "На рік ближче до пенсії", "Відьми не старіють".
Дивіться більше фото Тетяни Дем'янової
Відзначимо, що зріст дівчини – 183 см, вага – 68 кг. У неї 157 тисяч підписників в Instagram.
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