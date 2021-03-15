"Підвезти?" Сексуальна гірськолижниця працює таксі на одному з курортів США

Одна з найкрасивіших спортсменок світу, гірськолижниця Ліндсі Вонн, продовжує запалювати і після завершення кар'єри. Взимку красуня Ліндсі змінила лижі на форму королівської гвардії. А в березні олімпійська чемпіонка махнула кататися на лижах, а заодно і попрацювала гірським таксі на одному зі снігових курортів США.

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"Не можете кататися на лижах – немає проблем! Я можу вас підвезти... Я – новий Uber", – підписала відео на своїй сторінці в Instagram Ліндсі, яка дозволила людини залізти їй на спину і повезла "пасажира" вниз по схилу

"Я – наступний", – писав один з фоловерів. "Спробуй таке зробити зі мною", – напрошувалися покататися інші. "Після цього напевно стегна просто горять!", – співчували треті.

Раніше ми розповідали, що королева швидкості Ліндсі Вонн залишила рекорди, але цілиться на кіно.

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Дивіться, як Ліндсі Вонн грала у хокей з пилососом

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram

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