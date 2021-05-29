У Туреччині знайшли тіло української альпіністки, яка зникла місяць тому

У Туреччині знайшли тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла в горах місяць тому. Одеситка вирушила підкорювати місцеві гори але, найімовірніше, розбилася в результаті падіння з прямовисних скель

Зниклу в Туреччині українську альпіністку Яну Кривошею, яку майже місяць шукали в горах Анталії, знайшли мертвою неподалік вершини гори Геіксіврісі. Передбачається, що альпіністка загинула в результаті падіння з прямовисних скель.

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42-річна Яна Кривошея приїхала в Анталію з України для занять альпінізмом 1 травня. Спортсменка піднялася на гору Гейіксіврісі висотою 1715 метрів. 2 травня дівчина відправила своїй матері повідомлення "Я на вершині", після чого не виходила на зв'язок.

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Лише на 24-й день пошуково-рятувальної операції вдалося виявити тіло альпіністки під час сканування з повітря пілотованим розвідувальним літаком жандармерії. Тіло Кривошеї відправили в морг для судової медицини, пише видання antalyahakkinda.com.