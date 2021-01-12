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У штурмі Капітолію брав участь дворазовий олімпійський чемпіон

12 січня, 20:46

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кліт Келлер виявився затятим прихильником Дональда Трампа

Знаменитий американської плавець Кліт Келлер був помічений в натовпі, який штурмував Капітолій у Вашингтоні кілька днів тому. Дворазовий олімпійський чемпіон з'явився до урядової будівлі в курточці з емблемою олімпійської збірної США, так його і впізнали, повідомляє swimmingworld. Видання зазначає, що на відео Келлер поводиться спокійно і не проявляє агресії.

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Повідомляється, що Келлер був відвертим прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Його облікові записи в соціальних мережах були видалені або відключені.

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Кіт Келлер завойовував золоті медалі в естафетах на Олімпіадах в 2004 і 2008 роках. Також на його рахунку дві бронзи і одне срібло Олімпійських ігор. Крім цього, американець є неодноразовим переможцем і призером чемпіонатів світу.

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Як ми писали раніше, престижний турнір з гольфу відмовилися проводити на полі Трампа. На думку організаторів, проведення турніру на полі політика завдасть шкоди організації.

Відео: Сьогодні

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плавання штурм олімпійський чемпіон пловець

Джерело: Сегодня|Спорт

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