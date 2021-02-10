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У Росії не здаються: з "Катюшею" замість гімну поїдуть на ще один чемпіонат світу

10 лютого, 17:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дебют "Катюші" в якості гімну РФ може відбутися на ЧС з керлінгу

Керівництво світового хокею висміяло ідею використовувати "Катюшу" замість гімну Росії на чемпіонаті світу в Ризі, проте росіяни не здаються – вони повезуть радянську військову пісню на світову першість з керлінгу серед жінок, яка пройде з 20 по 28 березня. Правда, поки невідомо де – Швейцарія відмовилася від турніру через коронавірус.

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"Ми вирушимо з тією композицією, яку затвердив Олімпійський комітет, тобто з "Катюшею", – розповів президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев виданню News.ru.

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Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

Водночас скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти.

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Катюша чемпіонат світу керлінг російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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