У Мінську українка зі стрічкою виграла "бронзу" Кубка виклику (відео)

Львів'янка Христина Погранична стала призеркою Кубка світового виклику з художньої гімнастики в столиці Білорусі – це перша міжнародна медаль України в 2021 році

Українська гімнастка Христина Погранична / Фото: Instagram

Українка Христина Погранична виборола бронзову медаль на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який відбувся в Мінську. Набравши 22,250 бала, Погранична стала третьою у вправі зі стрічкою.

Переможницею в цьому виді програми стала Лала Крамаренко з РФ (24,500), друга сходинка – у білоруски Анастасії Салос (23,550).

Відзначимо, що це – перша медаль збірної України на міжнародному рівні в спортивному сезоні 2021 року.

ВІДЕО БРОНЗОВОГО ВИСТУПУ ПОГРАНИЧНОЇ

Додамо, що львів'янці Христині Пограничній – 18 років. Дівчина розповідала, що її кумир – Анна Різатдінова. А в гімнастику батьки привели її в п'ять з половиною років.

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Раніше ми писали, що українська гімнастка перемогла рак. "Живіть і цінуйте кожен прожитий день", – сказала після цього Валерія Юзвяк.