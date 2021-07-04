У Мінську українка зі стрічкою виграла "бронзу" Кубка виклику (відео)

Українка Христина Погранична виборола бронзову медаль на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який відбувся в Мінську. Набравши 22,250 бала, Погранична стала третьою у вправі зі стрічкою.
Переможницею в цьому виді програми стала Лала Крамаренко з РФ (24,500), друга сходинка – у білоруски Анастасії Салос (23,550).
Відзначимо, що це – перша медаль збірної України на міжнародному рівні в спортивному сезоні 2021 року.
ВІДЕО БРОНЗОВОГО ВИСТУПУ ПОГРАНИЧНОЇ
Додамо, що львів'янці Христині Пограничній – 18 років. Дівчина розповідала, що її кумир – Анна Різатдінова. А в гімнастику батьки привели її в п'ять з половиною років.
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Раніше ми писали, що українська гімнастка перемогла рак. "Живіть і цінуйте кожен прожитий день", – сказала після цього Валерія Юзвяк.