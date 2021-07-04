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У Мінську українка зі стрічкою виграла "бронзу" Кубка виклику (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 21:22
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Львів'янка Христина Погранична стала призеркою Кубка світового виклику з художньої гімнастики в столиці Білорусі – це перша міжнародна медаль України в 2021 році
Українська гімнастка Христина Погранична
Українська гімнастка Христина Погранична / Фото: Instagram

Українка Христина Погранична виборола бронзову медаль на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який відбувся в Мінську. Набравши 22,250 бала, Погранична стала третьою у вправі зі стрічкою.

Переможницею в цьому виді програми стала Лала Крамаренко з РФ (24,500), друга сходинка – у білоруски Анастасії Салос (23,550).

Відзначимо, що це – перша медаль збірної України на міжнародному рівні в спортивному сезоні 2021 року.

ВІДЕО БРОНЗОВОГО ВИСТУПУ ПОГРАНИЧНОЇ

Додамо, що львів'янці Христині Пограничній – 18 років. Дівчина розповідала, що її кумир – Анна Різатдінова. А в гімнастику батьки привели її в п'ять з половиною років.

Читайте також: Подкопаєва про смерть другого батька: Він до останнього боровся з хворобою

Раніше ми писали, що українська гімнастка перемогла рак. "Живіть і цінуйте кожен прожитий день", – сказала після цього Валерія Юзвяк.

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