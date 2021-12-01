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У Китаї скасували змагання через "Омікрон". І це за два місяці до Олімпіади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
1 грудня, 09:19
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Національний чемпіонат із фігурного катання не відбудеться у грудні. У Піднебесній ріст захворюваності на COVID-19
Чемпіонат перенесли через пандемію
Чемпіонат перенесли через пандемію / Фото: REUTERS

Буквально вчора влада Китаю повідомила, що Олімпіаді нічого не загрожує через новий штам коронавірусу.

А потім Асоціація фігурного катання Китаю виступила з несподіваною заявою про перенесення чемпіонату країни з фігурного катання через "Омікрон".

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Читайте також: Бульбашка не врятувала від коронавірусу. Спортсмени заразилися в олімпійському Китаї

"У зв'язку з нещодавнім зростанням захворюваності в країні, з метою ефективного захисту здоров'я спортсменів, тренерів, суддів та персоналу, відповідно до останніх вимог профілактики епідемій та боротьби з ними після ретельного аналізу було прийнято рішення про перенесення чемпіонату Китаю з фігурного катання сезону-2021/2022, який було заплановано з 6 до 12 грудня.

Нову дату проведення заходів буде повідомлено пізніше з урахуванням епідеміологічної ситуації" , – йдеться у заяві IFS Magazine.

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Зимові Олімпійські ігри у Пекіні мають відбутися з 4 по 20 лютого 2022 року.

Раніше через "Омікрон" скасували зимову Універсіаду, яка мала б пройти з 11 по 21 грудня у швейцарському Люцерні.

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