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Олімпійський чемпіон привіз до Києва свою унікальну колекцію

12 березня, 08:36

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У Києві можна буде наживо подивитися на найбільшу в світі колекцію раритетів зі світу фехтування

Шестиразовий чемпіон світу з фехтування Георгій Погосов представить в Києві свою видатну колекцію раритетів. Виставка "Легенди клинка" відбудеться з 12 по 15 березня в Klitschko Expo, який знаходиться на території НСК "Олімпійський" в Києві. Вхід безкоштовний.

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Експерти і колекціонери визнають, що подібних за масштабом і змістом колекцій, присвячених фехтуванню, в світі більше не існує.

Час проведення виставки:

  • 12 березня (п'ятниця): з 16:00 до 18:00
  • 13 березня (субота) з 10:00 до 18:00
  • 15 березня (понеділок) з 10:00 до 18:00
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Олімпійський чемпіон Барселони-1992 у командних змаганнях вже проводив виставку в США в 2015 році і вона отримала високі оцінки президент МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера II і керівництва Міжнародної федерації фехтування.

"Я представив свою колекцію в Стенфордському університеті в 2015 році. За 6 років вона оновилася, додалося ще кілька справжніх раритетів. Це захоплюючий історичний екскурс в світ фехтування і його історію. Це фотографії, переважно з автографами, квитки на олімпійські турніри з фехтування, чемпіонати світу, програми представницьких турнірів, поштові конверти, картки, марки, плакати і багато іншого. Є експонати з 1800 по 1910 роки. Це період зародження спортивного фехтування. Далі йдуть перші Олімпіади", – каже Погосов.

За словами Георгія, колекція налічує більше 2000 експонатів. У ній представлені практично всі легенди світового фехтування.

"Моя гордість – унікальні раритетні експонати, які зараз є в єдиному екземплярі. Наприклад, повний лист квитків і спеціальні бонди на Олімпіаді в Парижі -1900. Фотографія учасників Олімпіади в Сент-Луїсі-1904 зі спеціального прийому. Унікальна поштова картка Олімпіади в Амстердамі-1928, підписана чемпіонами – командою Угорщини. Вхідний квиток на відкриття Олімпіади в Берліні-1936" , – розповів олімпійський чемпіон.

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виставка НСК Олімпійський фкхтування олімпійський чемпіон

Джерело: Сегодня|Спорт

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