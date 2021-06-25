Битою – в суперника! Відео масової бійки бейсболістів у Мексиці

У матчі бейсбольної ліги Мексики між клубами Тіхуана і Агуаскальєнтес сталася масова бійка команда на команду.
Це трапилося в восьмому іннінгу, коли пітчер Агуаскальєнтеса Брендон Куінтеро влучив м'ячем у лікоть відбиваючому Тіхуани Габріелю Гутьєрресу. Той сказився і погнався за своїм кривдником, кинувши в нього битою.
Тут же зі своїх місць зірвалися всі гравці обох команд, і бейсбольний матч перетворився на мексиканську версію протистояння "двір на двір".
У бійку довелося втрутитися суддям і службі безпеки. Тільки за кілька хвилин хвилювання вдалося погасити. Троє гравців були вилучені. Гра поновилася і завершилася перемогою Тіхуани з рахунком 5:3.
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