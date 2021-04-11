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У Харкові помер легендарний Вертоліт – чемпіон Олімпіади в Токіо

11 квітня, 16:33

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Станіславу Люгайлу було 84 роки

Сьогодні, у віці 84 роки, помер легендарний волейболіст, олімпійський чемпіон Станіслав Люгайло.

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Станіслав Антонович народився в Сухумі 1 січня 1938 року. Виступав за Радіотехнік з Риги і збірну СРСР, з якою виграв Олімпійські ігри-1964 в Токіо. Володів потужним точним ударом і високим стрибком. За вміння "зависати" в повітрі отримав прізвисько Вертоліт.

У 1969 році переїхав до Донецька, де працював головним тренером чоловічої команди Динамо, а потім жіночих – Спартак і Медика-ШВСМ.

За роки роботи підготував понад 20 майстрів спорту, а в 2002 році його вихованка Алла Крутько у складі збірної України виграла срібну медаль юніорського чемпіонату Європи.

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У 2014 році Станіслав Антонович, разом з дружиною Ольгою Ахлестіною, переїхав до Харкова, де працював у вищому училищі фізкультури і спорту.

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Раніше ми писали, що помер колишній футболіст київського Динамо Петро Слободян .

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волейбол олімпійський чемпіон
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