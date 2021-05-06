У Німеччині звільнили тренерку-деспота. Жінка не здається

Габріеле Фрезе / Фото: Getty Images
Глава олімпійського центру спортивної гімнастики в німецькій Саксонії Габріеле Фрезе звільнена у зв'язку зі скаргами спортсменок на грубе ставлення. Понад 10 гімнасток на чолі з колишньою чемпіонкою світу Поліною Шефер заявили, що ця фахівчиня використовує у своїй роботі словесні образи і дає своїм підопічним ліки без рецепта.
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Як повідомляє Inside the Games, федерація гімнастики Німеччини провела незалежне розслідування і за його підсумками виявила 17 епізодів психологічного насильства з боку Фрезе. Тренерка всі звинувачення заперечувала, але це не допомогло їй уникнути звільнення.
Утім, 60-річна Фрезе має намір оскаржити це рішення в суді.
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До цього скандали через жорстоке поводження тренерів з гимнастками палахкотіли у Великій Британії, Австралії, Швейцарії і не тільки. Понад два десятки грецьких гімнасток і гімнастів направили президенту країни Катерині Сакелларопулу лист, в якому розповіли про приниження і сексуальні домагання в їхньому виді спорту.
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