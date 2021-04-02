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У Білорусі завели кримінальні справи проти спортсменів, які виступали проти Лукашенка

2 квітня, 21:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Винним" світить до п'яти років в'язниці

У Білорусі порушили кримінальну справу стосовно триразової призерки Олімпійських ігор Олександри Герасимені і директора гандбольного клубу Витязь Олександра Опейкіна.

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"У серпні 2020 року створили так зване об'єднання "Білоруський фонд спортивної солідарності", проголосивши його цілями надання фінансової та юридичної допомоги спортсменам, яких притягнуто до відповідальності за порушення законодавства Республіки Білорусь. На ділі, Герасименя і Опейкін, будучи відповідно головою та виконавчим директором, поширювали завідомо неправдиві відомості про хід і результати виборчої компанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства", – йдеться в заяві на сайті Слідчого комітету.

Слідчі кваліфікували дії Герасименя і Опейкіна по ч.3 ст.361 (заклики до вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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Білорусія спортсмен

Джерело: Сегодня|Спорт

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