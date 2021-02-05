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Побачивши це тіло, ви точно побіжите в спортзал. Неймовірно крута рестлерша

5 лютого, 19:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джейд Каргілл вразила фанатів своєю фігурою

Зірка рестлінгу Джейд Каргілл вразила уболівальників своєю фігурою в купальнику. Фото дівчини вже зібрало 50 тисяч лайків.

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28-річна спортсменка сфотографувалася в рожевому бікіні. А її підписників вразили накачані м'язи дівчини.

"Краса і сила – потужна комбінація", – пишуть захоплені тілом рестлерші чоловіки.

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Каргілл відомо за виступами в All Elite Wrestling. Рестлерша бере участь в шоу Dynamite.

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У дитинстві Джейд займалася баскетболом, а також має ступінь магістра з дитячої психології.

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