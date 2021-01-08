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Пішов з життя творець єдиного олімпійського "золота" для США

8 січня, 21:17

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Томмі Ласорда залишався найстарішим з живих членів Залу слави

У віці 93 років помер легендарний американський бейсболіст і тренер Томмі Ласорда. Він упродовж 20 років очолював клуб MLB "Лос-Анджелес Доджерс" і вісім разів приводив їх до перемоги в лізі, повідомляє mlb.com.

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У 2000 році під керівництвом Ласорди збірна США завоювала золоті медалі Олімпійських ігор в Сіднеї. Це "золото" стало для американців першим і поки єдиним в історії.

Нагадаємо, що медалі в бейсболі розігрували на п'яти Олімпіадах. У 2005 році МОК позбавив його олімпійського статусу, але вже на Іграх-2020 на Токіо бейсбол знову повернеться в список олімпійських дисциплін. Найбільш титулованою командою в цьому виді спорту є Куба – три золоті медалі.

У 1997 році Ласорда був введений в Зал слави бейсболу та до останнього часу був найстарішим з живих членів Залу слави.

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Вчора ми повідомляли, що пішов з життя український олімпійський чемпіон і автор 20 рекордів. Володимир Кисельов завоював золоту медаль на Іграх в Москві-1980.

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Дивіться, як бейсбол повернувся в Південну Корею після жорсткого карантину:

Бейсбол повернувся до Південної Кореї після жорсткого карантину

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тренер бейсбол Олімпіада-2000

Джерело: Сегодня|Спорт

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