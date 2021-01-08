Пішов з життя творець єдиного олімпійського "золота" для США

У віці 93 років помер легендарний американський бейсболіст і тренер Томмі Ласорда. Він упродовж 20 років очолював клуб MLB "Лос-Анджелес Доджерс" і вісім разів приводив їх до перемоги в лізі, повідомляє mlb.com.

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У 2000 році під керівництвом Ласорди збірна США завоювала золоті медалі Олімпійських ігор в Сіднеї. Це "золото" стало для американців першим і поки єдиним в історії.

Нагадаємо, що медалі в бейсболі розігрували на п'яти Олімпіадах. У 2005 році МОК позбавив його олімпійського статусу, але вже на Іграх-2020 на Токіо бейсбол знову повернеться в список олімпійських дисциплін. Найбільш титулованою командою в цьому виді спорту є Куба – три золоті медалі.

У 1997 році Ласорда був введений в Зал слави бейсболу та до останнього часу був найстарішим з живих членів Залу слави.

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