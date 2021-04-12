Виродок! Українського чемпіона образив російський депутат

Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував на сторінці Instagram вогненний вірш, приклавши фото палаючої Червоній площі.

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"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

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У Росії гостро відреагували на пост Чумака. Член комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищев в інтерв'ю для "РБ Спорт" назвав українського спортсмена виродком.

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"Я дуже добре ставлюся до України. У мене дружина звідти. Там живуть її родичі. Я дуже люблю Україну і українців. Але, на жаль, в сім'ї не без виродка. Якщо ти – такий націоналіст і не любиш Росію, навіщо приїхав сюди виступати?

Я вважаю, що це політичний демарш з боку українського спортсмена. Треба заборонити спортсменам займатися політикою! Закінчить зі спортом – нехай йде депутатом української Ради. Нині він повинен виступати на благо своєї сім'ї та своєї країни, але не займатися політикою. Він що, закликає до тероризму?! Щоб хтось спалив Москву? – заявив Свищев. – Мені здається, що при підйомі важких ваг у нього щось обірвалося в мізках. Нехай займеться своїм особистим здоров'ям. Якщо ти ненавидиш Росію, навіщо ти сюди приїхав?"

Ірина Деха – чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики Відео: Матч ТВ

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