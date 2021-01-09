Помер найкращий гравець в історії "Тетріса"

7-разовому чемпіону світу Джонасу Ньюбауеру було всього 39 років

Американець Джонас Ньюбауер, якого називають найкращим гравцем в класичний "Тетріс" усіх часів, помер у віці 39 років. Близькі кіберспортсмена опублікували повідомлення про цю трагедію в Twitter померлого. Причиною смерті стали раптові проблеми зі здоров'ям, інші подробиці поки не розголошуються.

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"Це величезна втрата. Джонас Ньюбауер був одним із найвизначніших гравців у класичний "Тетріс" всіх часів за майстерністю, духом і добротою Ми щиро співчуваємо його сім'ї і друзям, а також всій класичній спільноті "Тетріса". Ми всі сумуємо з приводу його кончини", – йдеться в повідомленні офіційного аккаунта Tetris у Twitter

Джонас Ньюбауер дев'ять разів виходив до фіналу чемпіонату світу з 2010 року. Сім разів він святкував перемогу.

Раніше ми писали, що бразильський футболіст помер після серцевого нападу під час матчу. Гравцеві португальського клубу "Алверка" Алексу Аполінаріо було всього 24 роки.

А недавно після Марадони футбольний світ втратив ще й свого Папу .

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