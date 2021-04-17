Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Помер легендарний український чемпіон Олімпійських ігор

17 квітня, 08:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дзюдоїст Сергій Новіков вигравав золоту медаль Олімпіади-1976 у Монреалі, а також три рази ставав переможцем чемпіонатів Європи

У віці 71 рік помер легендарний український дзюдоїст, олімпійський чемпіон Сергій Новіков, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України. Останнім часом Сергій Петрович хворів, а офіційна причина смерті – інсульт.

Реклама

Новиков займався дзюдо у легендарного тренера Ярослава Волощука. Зірковим часом в кар'єрі спортсмена стала Олімпіада-1976, де він виграв золоту медаль.

Крім того, Новіков вигравав "срібло" на ЧС-1975 і "бронзу" на ЧС-1973, тричі ставав чемпіоном Європи (1973, 1974, 1976), вигравав європейське "срібло" (1975) і чотири "бронзи" (1970, 1972 , 1978, 1980).

Нагадаємо, що в кінці минулого року помер знаменитий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.

Реклама

Нещодавно молодий чемпіон Європи із Запоріжжя помер при загадкових обставинах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дзюдо
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти Росії
Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти РосіїІнші
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подиву
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подивуІнші
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)Інші
Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення Баюл
Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення БаюлІнші
Parimatch оголосив про партнерство з Reface і запустив челлендж
Parimatch оголосив про партнерство з Reface і запустив челленджІнші
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа Римський
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа РимськийІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти