Помер легендарний український чемпіон Олімпійських ігор

Дзюдоїст Сергій Новіков вигравав золоту медаль Олімпіади-1976 у Монреалі, а також три рази ставав переможцем чемпіонатів Європи

У віці 71 рік помер легендарний український дзюдоїст, олімпійський чемпіон Сергій Новіков, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України. Останнім часом Сергій Петрович хворів, а офіційна причина смерті – інсульт.

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Новиков займався дзюдо у легендарного тренера Ярослава Волощука. Зірковим часом в кар'єрі спортсмена стала Олімпіада-1976, де він виграв золоту медаль.

Крім того, Новіков вигравав "срібло" на ЧС-1975 і "бронзу" на ЧС-1973, тричі ставав чемпіоном Європи (1973, 1974, 1976), вигравав європейське "срібло" (1975) і чотири "бронзи" (1970, 1972 , 1978, 1980).

Нагадаємо, що в кінці минулого року помер знаменитий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.

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Нещодавно молодий чемпіон Європи із Запоріжжя помер при загадкових обставинах.

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