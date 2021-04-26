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Помер легендарний чемпіон, сім'я якого втекла від радянських військ з Латвії

26 квітня, 11:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джон Конрадс народився в Ризі, жив в Австралії і був олімпійським чемпіоном з плавання 1960 року, він встановив 26 світових рекордів

Джон Конрадс

Джон Конрадс

В Австралії у віці 78 років помер легендарний олімпійський чемпіон з плавання Джон Конрадс. Раніше ми повідомляли про смерть легендарного українського чемпіона Олімпійських ігор.

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Його справжнє ім'я Яніс і народився майбутній чемпіон в Ризі навесні 1942 року. Після окупації Латвії радянськими військами, сім'я переїхала до Німеччини. Там вони жили до 1949 року, хотіли емігрувати в США, але американська влада відмовили їм у візі. Тоді Конрадси перебралися до Австралії. Там батько сімейства навчив дітей плавати, побоюючись, що вони можуть потонути в численних водоймах, які оточували їх будинок.

Конрадс завоював золоту медаль на Олімпіаді 1960 року в Римі на дистанції 1 500 м вільним стилем. Він також виграв на цій Олімпіаді дві бронзові медалі – на дистанції 400 м вільним стилем та в естафеті 4 по 200 м вільним стилем. Його молодша сестра Ілса там же в Римі-1960 виграла "срібло" в естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем.

За свою кар'єру Джон Конрадс встановив 26 світових рекордів.

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У 1984 році у Конрадса з дому вкрали золоту медаль Олімпіади-1960. Її знайшли лише через 25 років. Якась жінка намагалася продати колекціонерові. За її словами, нагороду вона купила на барахолці в Брісбені. Зараз ця нагорода знаходиться в Національному спортивному музеї в Мельбурні.

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Нагадаємо, що в кінці минулого року помер знаменитий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Іван Богдан. Іван Гаврилович взяв "золото" Олімпійських ігор 1960 року в Римі, в 1958 і 1961 роках вигравав чемпіонати світу.

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