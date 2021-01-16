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"Ульотне" відео! Хлопець із Буркіна-Фасо побив світовий рекорд у потрійному стрибку

16 січня, 18:49

Олег Люлька Олег Люлька

Африканець Юг Фабріс Занго перевершив досягнення, що трималось 10 років

Легкоатлет з Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занго побив світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні. У суботу, 16 січня, на змаганнях у французькому Об'єрі 27-річний африканець показав результат 18,07 метра, що на 15 сантиметрів краще за попереднє світове досягнення.

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Колишній рекорд француза Тедді Тамго (17,92 метра) тримався з 2011 року.

Зазначимо, що рекорд на відкритому повітрі належить Джонатану Едвардсу, який ще в 1995 році стрибнув на 18,29 метра.

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Нагадаємо, що минулого літа був побитий "вічний" рекорд Сергія Бубки. 20-річний швед Арман Дюплантіс переписав історію в стрибках із жердиною, на етапі Діамантової ліги в Римі подолавши планку на висоті 6,15 метра. Досягнення легендарного українця протрималося 26 років!

Також ми писали, що великий Майкл Джордан плекає наступника: 19-річний захисник Ламело Болл із "Шарлотт Горнетс" переписав історію НБА, зумівши в своєму першому ж сезоні в лізі оформити тріпл-дабл в матчі.

Дивіться, як українець поставив рекорд світу на руках

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легка атлетика рекорд потрійний стрибок Юг Фабріс Занго

Джерела: Сегодня|Спорт , WorldAthletics

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