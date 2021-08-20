Український спортсмен приносить першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики

Чемпіон Європи серед юніорів Артур Фельфнер завоював для збірної України срібну нагороду на юніорському чемпіонаті світу в Кенії

Артур Фельфнер завоював "срібло" на чемпіонаті світу з легкої атлетики / Фото: Федерація легкої атлетики України

Український спортсмен Артур Фельфнер приніс Україні першу медаль на юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики. В активі нашого списометальника – "срібло".

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17-річний українець приїхав на чемпіонат в Найробі в статусі одного з головних фаворитів змагань з метання списа і не підвів.

Артур Фельфнер / Фото: Федерація легкої атлетики України

У першій спробі Артур метнув спис на 76.31 м, з цим результатом він лідирував у третій спробі, коли фін Янне Ляспя зміг випередити українця і вийти вперед (76.46 м). Протягом змагань нашому спортсмену вдалося трохи поліпшити результат (76.32 м), проте до чемпіонства все ж не вистачило 14 сантиметрів. Слідом за "золотом" юніорського чемпіонату Європи Фельфнер привезе в Україну "срібло" юніорського чемпіонату світу.

"Рівень змагань був досить високим, навіть не очікував такого. Хочу повернутися в Україну і мотивувати юних атлетів, показати, що вони можуть виграти срібло або навіть золото, якщо прагнути до цього і працювати заради своєї мети", – наводить слова Артура Фельфнера Федерація легкої атлетики України.

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Артур Фельфнер

Нагадаємо, що юніорський чемпіонат світу з легкої атлетики проходить в Найробі (Кенія) з 18 по 22 серпня.