Український гросмейстер побореться за посаду голови ФІДЕ з другом Путіна

В даний час шахову федерацію (ФІДЕ) очолює росіянин Анатолій Дворкович – колишній помічник президента РФ Дмитро Медведєв. Він керує федерацією із 2018 року.
Читайте також: Ще один бан. Нове рішення ФІДЕ щодо російських гросмейстерів
Цього року на конгресі ФІДЕ, що відбудеться з 31 липня по 9 серпня в індійському місті Ченнаї, буде обрано нового голову федерації.
Свою кандидатуру на пост президента висунув український гросмейстер Андрій Баришполець. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Репутація ФІДЕ – головна причина того, що організація зазнає систематичних невдач і їй потрібна підтримка авторитарних урядів.
Двадцять три роки президентства Кірсана Ілюмжинова сформували імідж ФІДЕ як службовця політичних інтересів, корумпованої та погано фінансованої організації. І хоча нинішній команді вдалося зробити управління ФІДЕ більш прозорим та відкритим, політична та фінансова залежність ФІДЕ від російської влади більш ніж очевидна.
Бажаючи виправити репутацію ФІДЕ, я висунув свою кандидатуру на посаду президента Міжнародної шахової федерації", – йдеться у заяві Баришпольця.
Раніше знаменитий російський шахіст Гарі Каспаров заявив, що ФІДЕ контролюється російськими спецслужбами. Така практика збереглася ще з часів Радянського Союзу.