Українським олімпійцям міністерство купило старі човни за 2,6 млн грн

Як стверджує журналіст Євген Плінський міністерство під виглядом нових купило олімпійцям старі човни для академічного веслування

Ті самі човни. Фото Є. Плинський

Міністерство молоді та спорту України замість нових купило олімпійцям човни для академічного веслування, які були у вжитку. Принаймні, це стверджує журналіст Євген Плінський на сторінці в Facebook .

"Як доказ наводжу фото шильда одного з човнів 2Х. Оригінальний рік виробництва 2019 замінений на 2020 рік, – пише Євген. – За одним з тендерів, на закупівлю трьох човнів Empacher, було витрачено 2,6 млн грн".

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Крім того, автор повідомляє, що вартість човнів становить до 40% від вартості, яку за них заплатило Міністерство молоді та спорту.

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Поки Мінспорту не відреагувало на публікацію Плінського.

Раніше ми писали, що почалася вакцинація від коронавіруса українських учасників Олімпіади і Паралімпіади в Токіо. МОЗ виділив на ці цілі 1500 доз вакцини.

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