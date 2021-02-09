Українські зірки спорту за кермом радісно борються зі снігопадом

Похолодання і прихід сніжної зими у більшості українців викликає позитивні емоції. Діляться своїми враженнями в соцмережах і наші знамениті спортсмени. Днями Володимир Кличко сходив на зимову риболовлю. А тепер зимовими кадрами похвалилися дзюдоїстка Дарина Білодід і борець-депутат греко-римського стилю Жан-Беленюк.
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Причому, обидва в нинішню снігову погоду опинилися за кермом. Чемпіонка світу з дзюдо, незважаючи на труднощі, зізналася в любові до зими скромним значком серця на відео. Даша під музику легко долала засніжені вулиці Києва.
Пару днів назад ми писали, що українська красуня Білодід кайфує від зими.
А Жан сьогодні вирушив до Черкас на Кубок країни з греко-римської боротьби. При цьому в салоні його авто також звучить музика.
Нагадаємо, обидва спортсмени збираються представляти Україну на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Нещодавно борець-депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року.
Дивіться, як Жан висів донизу ногами:
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