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Українські зірки спорту за кермом радісно борються зі снігопадом

9 лютого, 12:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Жан Беленюк і Дарина Білодід отримують задоволення від справжньої зими

Похолодання і прихід сніжної зими у більшості українців викликає позитивні емоції. Діляться своїми враженнями в соцмережах і наші знамениті спортсмени. Днями Володимир Кличко сходив на зимову риболовлю. А тепер зимовими кадрами похвалилися дзюдоїстка Дарина Білодід і борець-депутат греко-римського стилю Жан-Беленюк.

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Причому, обидва в нинішню снігову погоду опинилися за кермом. Чемпіонка світу з дзюдо, незважаючи на труднощі, зізналася в любові до зими скромним значком серця на відео. Даша під музику легко долала засніжені вулиці Києва.

Пару днів назад ми писали, що українська красуня Білодід кайфує від зими.

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А Жан сьогодні вирушив до Черкас на Кубок країни з греко-римської боротьби. При цьому в салоні його авто також звучить музика.

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Нагадаємо, обидва спортсмени збираються представляти Україну на літніх Олімпійських іграх в Токіо. Нещодавно борець-депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року.

Дивіться, як Жан висів донизу ногами:

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відео сніг дзюдо Жан Беленюк боротьба греко-римська за кермом Дар'я Білодід
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