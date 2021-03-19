Українські "вільники" провалили олімпійську кваліфікацію

Наші спортсмени невдало виступили на турнірі в Будапешті

У ці дні в Будапешті проходить європейський ліцензійний турнір зі спортивної боротьби (вільна, жіноча і греко-римська), на якому розігруються путівки на Олімпійські ігри. Ліцензії отримають лише фіналісти турніру в кожній ваговій категорії.

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Напередодні завершили змагання борці вільного стилю. На жаль, наші спортсмени не пробилися в Токіо-2020.

Україну на цьому турнірі представляли: Андрій Яценко (вага до 57 кг), Василь Шуптар (вага до 65 кг), Денис Павлов (вага 74 кг) і Магомед Закарі (вага до 97 кг). У ваговій категорії до 86 кг повинен був боротися Мухаммед Алієв, однак перед змаганнями він здав позитивний тест на COVID-19 і його не допустили до стартів.

Ближче всіх до ліцензії був Яценко, який дійшов до півфіналу. Але програв там Арсену Арутюняну з Вірменії.

Шуптар, Павлов і Закарі вибули з боротьби в кваліфікаційному раунді.

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Нагадаємо, в українських вільників лише одна ліцензія, її завоював у вазі до 125 кг Олександр Хоцяновський на чемпіонаті світу в Нур-Султані-2019.

Останнім етапом відбору на Ігри в Токіо-2020 стане світовий ліцензійний турнір, який відбудеться в Софії (Болгарія) з 6 по 9 травня.

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