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Українські силачі встановили рекорд у перетягуванні вагонів метро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 травня, 21:25
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Найсильніша людина планети Олексій Новіков і його колега Олександр Лашин в київському метро протягнули вісім вагонів на 20 метрів
Олексій Новіков/Фото The World’s Strongest Man
Олексій Новіков/Фото The World’s Strongest Man

Неймовірне досягнення підкорилося сьогодні двом українським стронгменам. Олексій Новіков і Олександр Лашин взялися пересувати вагони в київському метро. Спочатку вони протягли на 20 метрів п'ять вагонів, загальна вага яких склала 156 тонн. На першому рекорді хлопці не зупинилися і пішли далі.

У березні ми повідомляли, що українець – знову найсильніша людина на планеті.

Новину опублікував сайт Київського метрополітену.

Після невеликого відпочинку Новіков і Лашин причепили до себе вже вісім вагонів і також зрушили їх на 20 метрів. Цього разу вага "ноші" склала 238 тонн!

Подію зафіксували сьогодні в депо "Дарниця". Приурочили її до Дня Києва, який традиційно відзначають в останню неділю травня. А надихав стронгменів знаменитий Василь Вірастюк, котрий також свого часу визнавався найсильнішою людиною планети. Нині він – почесний президент федерації стронгменів.

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Нагадаємо, хто такий Новиков – герой новорічного звернення Зеленського.

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