14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Українська спортсменка дві доби бомжувала в аеропорту Лондона

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 15:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська тріатлоністка Ольга Ширяєва застрягла в лондонському аеропорту Хітроу і разом з синами та старенькою матір'ю дві доби провела в залі очікування
Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту Лондона
Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту Лондона

Спортсменка купила квитки з Борисполя в Монреаль з пересадкою в Лондоні. Однак рейс до столиці Великобританії запізнився, через що українка не встигла на пересадку на наступний літак.

Однак в аеропорту Лондона їй нічим не змогли допомогти, так як в запізненні був винен перевізник і він сам повинен був організувати їм інший рейс.

Реклама

Ширяєва повідомила, що в компанії не відповідають на дзвінки і іноді відписують по email відмовки, що нічого робити не збираються. Також вона розповіла, що її квитки на зворотний рейс анулювали.

"Ми просто спимо на лавках, харчуємося в дорогущих магазинах. У нас немає ні валіз, ні речей. Ми не можемо нічого зробити. Ми просто бомжуємо в центрі Європи. Ми ні вийти не можемо, ні виїхати", – розповіла про свою проблему Ольга у себе в Youtube.

У Мережі з'явилася інформація, що авіаперевізник таки відреагував на проблему спортсменки і її сім'я вже полетіла до Канади.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Середа, 15 вересня
--:--
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти