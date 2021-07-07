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Українська легкоатлетка-красуня виграла міжнародний турнір з рекордом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
7 липня, 10:00
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Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук перед поїздкою на Олімпіаду перемогла в Угорщині, повторивши особисте досягнення у 2021 році
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Трохи більше двох тижнів залишається до старту літніх Олімпійських ігор в Токіо. Спортсмени закінчують підготовку до поїздки в Японію – хто вдома, хто на турнірах. Вчора ввечері відразу двоє українських легкоатлетів здобули перемоги на Меморіалі Іштвана Дюлая в угорському Секешфехерварі – турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold.

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Призерка чемпіонату світу-2019 і чемпіонка Європи-2021 залі Марина Бех-Романчук виграла в стрибках в довжину. При цьому 25-річна красуня з Хмельницької області повторила особистий рекорд сезону – 6,79 м, не забув показати свій "бойовий наряд".

Відео переможного стрибка вона похвалилася в соцмережах.

Ще один успіх наші святкували в секторі для метання молота. 20-річний Михайло Кохан переміг з особистим рекордом – 80,78 м, повідомив НОК України на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 пройдуть з 23 липня по 8 серпня цього року.

Раніше чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукню.

Дивіться сюжет про шляхи українця в НБА Святослава Михайлюка:

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Г
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7:0
9
2
Уельс
3
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4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
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3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
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3
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