Українська легкоатлетка-красуня виграла міжнародний турнір з рекордом

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук перед поїздкою на Олімпіаду перемогла в Угорщині, повторивши особисте досягнення у 2021 році

Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Трохи більше двох тижнів залишається до старту літніх Олімпійських ігор в Токіо. Спортсмени закінчують підготовку до поїздки в Японію – хто вдома, хто на турнірах. Вчора ввечері відразу двоє українських легкоатлетів здобули перемоги на Меморіалі Іштвана Дюлая в угорському Секешфехерварі – турнірі серії World Athletics Continental Tour Gold.

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Призерка чемпіонату світу-2019 і чемпіонка Європи-2021 залі Марина Бех-Романчук виграла в стрибках в довжину. При цьому 25-річна красуня з Хмельницької області повторила особистий рекорд сезону – 6,79 м, не забув показати свій "бойовий наряд".

Відео переможного стрибка вона похвалилася в соцмережах.

Ще один успіх наші святкували в секторі для метання молота. 20-річний Михайло Кохан переміг з особистим рекордом – 80,78 м, повідомив НОК України на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 пройдуть з 23 липня по 8 серпня цього року.

Раніше чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукню.

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