Українська легкоатлетка-красуня виграла елітний турнір в Англії перед Олімпіадою

Стрибунка в довжину Марина Бех перемогла на етапі "Діамантової ліги" в Гейтсхеді, на 12 сантиметрів випередивши німецьку зірку Малайку Мігамбо

Марина Бех-Романчук / Фото: Twitter

У прекрасному настрої відправиться на Олімпійські ігри українка Марина Бех-Романчук. У вівторок ввечері наша красуня з Хмельницького виграла престижний турнір серії "Діамантова ліга" в британському місті Гейтсхед.

Днями українська красуня Бех пристрасно цілувалася на даху в Києві.

У змаганнях зі стрибків у довжину Марина показала результат 6,77 м і на 12 см випередила чемпіонку світу – "срібну" німкеню Малайку Мігамбо. Українка зуміла зберегти сили до кінця, і кращі стрибки продемонструвала в останніх, п'ятій та шостій, спробах (6,77 м і 6,67 м). Третє місце зайняла іспанка Фатіма Діаме.

Після успіху Бех-Романчук приймала заслужені привітання від суперниць, з якими вже дуже скоро доведеться змагатися на Олімпіаді-2020 на Токіо. Стартує вона вже 23 липня.

Цього року наша легкоатлетка вигравала чемпіонат Європи в приміщеннях, який пройшов у польській Торуні.

Ми писали, що стрибунка-красуня в бікіні порушує режим з тортиком.

Дивіться, як недавно Марина красувалася біля басейну: