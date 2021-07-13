Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Українська легкоатлетка-красуня виграла елітний турнір в Англії перед Олімпіадою

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 23:57
Копіювати лінк
Стрибунка в довжину Марина Бех перемогла на етапі "Діамантової ліги" в Гейтсхеді, на 12 сантиметрів випередивши німецьку зірку Малайку Мігамбо
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Twitter

У прекрасному настрої відправиться на Олімпійські ігри українка Марина Бех-Романчук. У вівторок ввечері наша красуня з Хмельницького виграла престижний турнір серії "Діамантова ліга" в британському місті Гейтсхед.

Днями українська красуня Бех пристрасно цілувалася на даху в Києві.

У змаганнях зі стрибків у довжину Марина показала результат 6,77 м і на 12 см випередила чемпіонку світу – "срібну" німкеню Малайку Мігамбо. Українка зуміла зберегти сили до кінця, і кращі стрибки продемонструвала в останніх, п'ятій та шостій, спробах (6,77 м і 6,67 м). Третє місце зайняла іспанка Фатіма Діаме.

Після успіху Бех-Романчук приймала заслужені привітання від суперниць, з якими вже дуже скоро доведеться змагатися на Олімпіаді-2020 на Токіо. Стартує вона вже 23 липня.

В тренді

Цього року наша легкоатлетка вигравала чемпіонат Європи в приміщеннях, який пройшов у польській Торуні.

Ми писали, що стрибунка-красуня в бікіні порушує режим з тортиком.

Дивіться, як недавно Марина красувалася біля басейну:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Євро 2020
Відео голів Євро-2020
Останні новини
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної України
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти