Українська легкоатлетка-красуня блиснула в топіку біля моря й залізла в гори

Зіркова стрибунка у висоту Ярослава Магучіх готується до літніх Олімпійських ігор в мальовничій місцевості в Іспанії, публікуючи фотографії в соцмережах

Рекордсменка України і одна з найзнаменитіших наших спортсменок в світі Ярослава Магучіх в ці дні перебуває в Іспанії. 19-річна красуня не лише тренується, але активно проводить час і поза стадіоном.

У квітні українка безстрашно стрибала з каменів в океан. Тоді спортсменка з Дніпра проводила збір в Португалії. Тепер же на своїй сторінці в Instagram вона поділилася кадрами з Іспанії. Спочатку Ярослава постала в літній формі у моря недалеко від Валенсії, блиснувши своїм струнким тілом.

А сьогодні вдень показала панорамну фотографію в гористій місцевості біля Ель-Кастель-де-Гуадалест.

Пейзаж дійсно перехоплює подих.

Відео: Instagram

Олімпійські ігри пройдуть в Японії з 23 липня по 8 серпня. Магучіх вважається однією з головних претенденток на золоту медаль, адже вже в цьому році вона стрибала на 206 см. Світовий рекорд – 209 см.

Читайте також: Ярослава Магучіх танцює на столі з шампанським.

Дивіться сюжет про те, як Яра встановила рекорд України: