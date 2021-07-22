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Українська гімнастка показала нову машину за мільйон

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 липня, 08:12
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Чемпіонка світу і Європи з художньої гімнастики Наталія Годунко обзавелася новим хетчбеком, під колір якого вже пофарбувала собі нігті
Наталія Годунко і її машина
Наталія Годунко і її машина / Фото: Instagram

Знаменита українська гімнастка Наталія Годунко похвалилася новою машиною. Чемпіонка світу і Європи буде їздити на апельсиновому Mini Cooper, ціна якого від дилера становить 988 млн грн.

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Свою обновку 36-річна киянка, яка була чемпіонкою світу в 2001 і 2002 роках, а також чемпіонкою Європи в 2005-му, показала у себе в Instagram.

"Вогонь!", "Апельсинка", – пишуть в коментарях прихильники Годунко

При цьому на фото нігті у Наталії такого ж кольору, як машина, що породило питання від фоловерів: "Нігті фарбували під колір машини чи машину перефарбували під колір нігтів?"

"Машину я не перефарбовувала", – відповіла гімнастка

А на репліку однієї зі своїх підписниць, мовляв, на цьому знімку бракує тільки феєричного помаранчового м'яча Наталії, Годунко з гумором відреагувала: "М'яча, рудого волосся і мінус 20 років".

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