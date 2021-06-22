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Українська чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукні

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 16:40
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Марина Бех не забуває радувати яскравими кадрами шанувальників, хоча щосили і готується до літніх Олімпійських ігор в Токіо
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сексуальна легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує завойовувати медалі змагань і нових шанувальників. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину напередодні здобула золоту медаль і української першості. Після чого похвалилася новими фото і відео в соціальних мережах.

Нещодавно українська сексі-спортсменка блиснула яскравим купальником в басейні.

На своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як на чемпіонаті країни в Луцьку полетіла на 6,76 м і перемогла.

За такий успіх Марина нагородила себе морозивом, новим манікюром і, звичайно ж, прекрасним настроєм.

Раніше українська богиня в бікіні звела з розуму фанатів.

Спортсменка зняла і два невеликих ролики, на яких постала в різних вбраннях. Вранці з'явилася в топіку на тренажерах в спортзалі.

А в другій половині дня покрасувалась з пишною зачіскою в сукні, повідомивши, що відчула справжнє літо.

Нагадаємо, Олімпіда-2020 в Японії стартує 23 липня.

Читайте також: легкоатлетка в сексі-шортиках вибирає найкращі кадри на бузковому тлі.

Дивіться анонс фільм про футбольну збірну України:

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4:5
4
4
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0
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О
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2
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3
4
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3
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#
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9
2
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3
4
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3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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