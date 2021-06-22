Українська чемпіонка-красуня блиснула і в топіку, і в сукні

Сексуальна легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує завойовувати медалі змагань і нових шанувальників. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину напередодні здобула золоту медаль і української першості. Після чого похвалилася новими фото і відео в соціальних мережах.
Нещодавно українська сексі-спортсменка блиснула яскравим купальником в басейні.
На своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як на чемпіонаті країни в Луцьку полетіла на 6,76 м і перемогла.
За такий успіх Марина нагородила себе морозивом, новим манікюром і, звичайно ж, прекрасним настроєм.
Раніше українська богиня в бікіні звела з розуму фанатів.
Спортсменка зняла і два невеликих ролики, на яких постала в різних вбраннях. Вранці з'явилася в топіку на тренажерах в спортзалі.
А в другій половині дня покрасувалась з пишною зачіскою в сукні, повідомивши, що відчула справжнє літо.
Нагадаємо, Олімпіда-2020 в Японії стартує 23 липня.
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