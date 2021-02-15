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Українки – самі стрибучі! Геращенко скорилася Бронзова серія у Франції

15 лютого, 22:32

Олена Павлова Олена Павлова

За плечима Ірини вже є участь в Олімпійських іграх в Бразилії

Українські стрибунки у висоту продовжують деморалізовивать суперниць своїми перемогами. На початку лютого нестримна Магучіх побила світовий рекорд у стрибках в висотусеред молоді. А тепер Ірина Геращенко стала переможницею турніру Бронзової серії в Валь-де-Рей.

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Для виграшу Ірині вистачило висоти 1,90 м. Також українська спортсменка зробила спробу стрибнути на 1,96 м, однак на цей раз планка не встояла.

"Сьогодні хочу сказати "люблю" прекрасному виду спорту – стрибкам у висоту. І навіть не дивлячись на те, що планка іноді падає, я любити його менше не стану", – написала в своєму Instagram Геращенко.

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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко / Фото: Instagram

Відзначимо, що поки 25-річна Ірина є третьою силою серед українських стрибунів у висоту після віце-чемпіонок світу Ярослави Магучіх і Юлії Левченко. На Олімпіаді-2016 в Ріо вона зайняла 10 місце.

Раніше Магучіх розповіла, хто надихнув на рекордний стрибок.

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легка атлетика перемога Стрибки у висоту Ірина Геращенко
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