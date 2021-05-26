Українки "перестріляли" росіянок у фіналі чемпіонату Європи і взяли золоті медалі

На континентальному форумі з кульової стрільби в хорватському Осієку наші Олена Костевич, Юлія Коростильова та Поліна Колесникова перемогли в команді

/ Фото: НОК України

У ці дні в Хорватії проходить чемпіонат Європи з кульової стрільби. Вчора ввечері збірна України завоювала "золото" в жіночому командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів. У складі нашої команди виступали досвідчені Олена Костевич з Чернігова і Юлія Коростильова з Хмельницького, а також молода Поліна Колесникова з Дніпра.

Раніше олімпійська чемпіонка зі стрільби з посмішкою стала на лижі.

Радісну новину повідомив Національний олімпійський комітет України у Twitter.

У фінальному протистоянні українки перевершили суперниць з Росії, перемігши з рахунком 17:11. У дуелі за бронзові медалі команда Сербії розгромила полячок – 16:8.

До вашої уваги – телесюжет про Поліну Колесникову:

Читайте матеріал про Олену Костевич: озброєна і вбивчо красива. Уродженка російського Хабаровська – найтитулованіша наша спортсменка. Багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи у віці 19 років стала олімпійською чемпіонкою в Афінах-2004, а в Лондоні-2012 взяла дві бронзові нагороди.

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