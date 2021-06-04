Українка завоювала золото чемпіонату Європи з веслування. Хлопці відповіли "бронзою"

Наша збірна успішно виступає на континентальному форумі з веслування на байдарках і каное, який проходить в польській Познані

/ Фото: НОК Украины

Відразу двічі українські каноїсти піднімалися сьогодні на п'єдестал чемпіонату Європи в Польщі. Спочатку 24-річна Людмила Лузан з Івано-Франківська, котра при цьому представляє Полтавщину, перемогла у фінальному заїзді каное-"одинаків" на дистанції 500 метрів.

Раніше Україна виграла вісім медалей на етапі Кубка світу з веслування.

Новину повідомив Національний олімпійський комітет на своїй сторінці в Twitter, привітавши й іменитого тренера наших веслувальників Юрія Чебана.

Незабаром і свіжоспечена чемпіонка похвалилася успіхом, виклавши в соцмережах кілька фотографій. І є чим пишатися, адже найближчу суперницю українка випередила більш, ніж на шість секунд!

А незабаром почин Людмили підтримали наші хлопці на каное-двійці. На тій же 500-метрівці Віталій Вергелес та Андрій Рибачок фінішували третіми і завоювали бронзові нагороди.

Тим часом промоутер Усика зайнявся цирковими номерами.

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