Українка завоювала золото чемпіонату Європи з веслування. Хлопці відповіли "бронзою"

Відразу двічі українські каноїсти піднімалися сьогодні на п'єдестал чемпіонату Європи в Польщі. Спочатку 24-річна Людмила Лузан з Івано-Франківська, котра при цьому представляє Полтавщину, перемогла у фінальному заїзді каное-"одинаків" на дистанції 500 метрів.
Раніше Україна виграла вісім медалей на етапі Кубка світу з веслування.
Новину повідомив Національний олімпійський комітет на своїй сторінці в Twitter, привітавши й іменитого тренера наших веслувальників Юрія Чебана.
Незабаром і свіжоспечена чемпіонка похвалилася успіхом, виклавши в соцмережах кілька фотографій. І є чим пишатися, адже найближчу суперницю українка випередила більш, ніж на шість секунд!
А незабаром почин Людмили підтримали наші хлопці на каное-двійці. На тій же 500-метрівці Віталій Вергелес та Андрій Рибачок фінішували третіми і завоювали бронзові нагороди.
Тим часом промоутер Усика зайнявся цирковими номерами.
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