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Українка поклала всіх на турнірі в Будапешті! Дивіться відео дострокової перемоги

20 березня, 21:53

Олена Павлова Олена Павлова

Ірина Коляденко вже була призером чемпіонату світу

Українка Ірина Коляденко виграла кваліфікаційний турнір Будапешті з жіночої боротьби. Коляденко і Грушина завоювали путівки на Олімпіади-2020в Токіо, вже діставшись до фіналу. Але Грушина на вирішальну сутичку вже не вийшла, а Ірина піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Ірина Коляденко

Ірина Коляденко / Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Ірина стала переможницею в категорії до 62 кг. У фіналі вона виявилася сильнішою за латишку Анастасію Григор'єву- 15:4, а на стадії півфіналу завершивши поєдинок достроково – 10:0.

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Раніше кваліфікувалися на Олімпіаду Оксана Лівач і Алла Черкасова. Останнім етапом відбору на Ігри в Токіо-2020 стане світовою ліцензійний турнір, який відбудеться в Софії (Болгарія) з 6 по 9 травня.

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У 2019 році українка Ірина Коляденко виграла срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної боротьби в Нур-Султані. Тоді у фіналі змагань у ваговій категорії до 65 кг вона поступилася росіянці Інні Тражукової. Для 21-річної Коляденко це був величезний успіх, але, як бачимо, не випадковий.

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Коляденко ставала бронзовим призером чемпіонату світу серед молоді 2018 року і серед спортсменів молодших 23-х років. А також була третьою на дорослій Європі-2020.

Раніше Беленюк викликали на бійку за путівку на Олімпіаду.

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боротьба перемога жіноча боротьба Ірина Коляденко
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