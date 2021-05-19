Українець Михайло Романчук – найкращий плавець Європи!

Сьогодні на чемпіонаті Європи з плавання лунав український гімн. Михайло Романчук став найшвидшим плавцем континенту на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
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У фінальному запливі Романчук фінішував з таким результатом – 14.39,89 хвилин. Друге місце зайняв італієць Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91). Бронзову медаль виграв ще один італієць – Доменіко Ачеренца з результатом 14.54,36.
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Для Михайла Романчука – це вже третя золота медаль чемпіонатів Європи. У Глазго 2018 року він випередив суперників в запливах на 400 і 800 метрів. А на дистанції 1500 метрів став другим. Крім того, 2016 року українець завоював ще дві континентальні "бронзи".