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Українець Михайло Романчук – найкращий плавець Європи!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 травня, 20:21
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На чемпіонаті Європи Михайло Романчук виграв золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, це третє європейське "золото" в кар'єрі українця
Чемпіон Європи-2021
Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images

Сьогодні на чемпіонаті Європи з плавання лунав український гімн. Михайло Романчук став найшвидшим плавцем континенту на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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У фінальному запливі Романчук фінішував з таким результатом – 14.39,89 хвилин. Друге місце зайняв італієць Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91). Бронзову медаль виграв ще один італієць – Доменіко Ачеренца з результатом 14.54,36.

В тренді

Для Михайла Романчука – це вже третя золота медаль чемпіонатів Європи. У Глазго 2018 року він випередив суперників в запливах на 400 і 800 метрів. А на дистанції 1500 метрів став другим. Крім того, 2016 року українець завоював ще дві континентальні "бронзи".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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