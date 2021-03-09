Україна вперше прийматиме чемпіонат Європи з бадмінтону: де, коли і чому це важливо

Чемпіонат Європи з бадмінтону пройде в Україні! Наша країна вперше прийме престижний турнір, а в цілому континентальна першість лише в четвертий раз пройде на території країни Східної Європи.

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Коли пройде турнір?

Матчі чемпіонату Європи пройдуть з 27 квітня по 2 травня 2021 року. Спочатку турнір мав пройти ще в квітні 2020 року, проте через ситуацію з пандемією COVID-19 і через карантинні заходи турнір перенесли і зберегли приймаючу сторону.

"Бадмінтон – один з наймасовіших Олімпійських видів спорту. Отже, до України буде прикута увага мільйонів людей в світі. Впевнений, що турнір пройде на високому рівні і покаже, що Україна – це велика спортивна держава", – висловив упевненість заступник Генерального секретаря європейської Конфедерації бадмінтону Джиммі Андерсен.



Де змагатимуться учасники?

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Всі матчі турніру пройдуть в столичному Палаці Спорту. На відкритому засіданні Урядового організаційного комітету Чемпіонату Європи з бадмінтону 9 березня показали, в яких умовах буде проходити чемпіонат Європи.

Чому це важливо?

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Чемпіонат в Києві стане вирішальним змаганням в кваліфікації на Олімпійські Ігри в Токіо . На турнірі буде розіграно п'ять комплектів медалей – в чоловічому і жіночому одиночних розрядах, в чоловічому та жіночому парних розрядах, в також в міксті. Планується, що до Києва приїдуть провідні зірки європейського бадмінтону, серед яких іспанка Кароліна Марін (олімпійська чемпіонка 2016) і датчанин Віктор Аксельсен (бронзовий призер Олімпійських ігор 2016).

Хто представлятиме Україну?

Честь збірної України захищатимуть Артем Почтарьов, Кирило Леонов, Валерій Атращенков, Данило Боснюк, Єлизавета Жарка, Марина Ільїнська, Марія Улітіна, Наталія Войцех.

А у нас є досягнення в бадмінтоні?

Бадмінтон в Україні – не найпопулярніший вид спорту. Проте, нам є чим похвалитися. Українські спортсмени входять в сотню кращих спортсменів світу і брали участь в 5-ти Олімпійських Іграх. На Олімпіаді-2016 Марія Улітіна зайняла 13-е місце, обігравши по ходу турніру 5-у ракетку світу, а в 2018 році Артем Почтарьов увійшов в ТОП-10 Чемпіонату Європи. У тому ж році Марина Ільїнська та Владислава Лісова перемогли в парній категорії на Європейських студентських Іграх. А Анастасія Прозорова отримала срібну медаль Юнацьких Олімпійських Ігор в Буенос-Айресі в командному заліку.

Де пройде чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві

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