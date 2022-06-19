Українці – сильна нація, яка не здається. Магучіх про тріумф у Парижі

Українська зірка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала неймовірний результат нашої команди на етапі Діамантової ліги у Парижі

Українки зайняли весь п'єдестал на етапі Діамантової ліги у Парижі

На черговому етапі Діамантової ліги у Парижі українські стрибунки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко зайняли весь подіум. При цьому Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону.

Яскравий виступ українських спортсменів прокоментувала бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх. Свої результати красуні-стрибунки присвятили Україні, яка бореться з російськими агресорами.

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"Це хороший результат для мене – 2.01. Велике задоволення стрибати на цьому стадіоні, адже за два роки в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Дуже круто змагатися з нашими дівчатами з України, бо, на превеликий жаль, в Україні триває війна і ми готуємось в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, яка не здається. Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну.

Ситуація жахлива для мене, бо я не можу повернутись додому, поки мій сезон не завершиться. Це станеться у вересні. Але я чекаю цього і намагаюся показувати найкращі результати на змаганнях, щоб допомогти нашій Україні.

Тепер я з моїм тренером. Нам дуже важко психологічно сфокусуватися на стрибках у висоту. Всі наші думки залишаються в Україні, ми читаємо новини, і ми дуже засмучені. Ми всі віримо, всі наші стрибунки, всі наші спортсмени вірять, що це завершиться якнайшвидше. Найбільше я зараз хочу миру у своїй країні – це велика мрія всіх українців, але якщо говорити про спорт, то це – світовий рекорд", – цитує Магучіх srf.ch.

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Дивіться найкращий виступ сезону – стрибок Магучіх у висоту 2.01 м.