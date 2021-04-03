Українці їдуть змагатися в Москву в самому скандальному виді спорту

16 українських важкоатлетів виступлять на чемпіонаті Європи в Москві, який пройде з 3 по 11 квітня, незважаючи на те, що Україна з 2018 року бойкотує змагання в Росії.

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Відмічається, що результати турніру будуть зараховані в кваліфікацію до Олімпіади-2020. У Токіо зможе виступити не більше чотирьох українських спортсмена – по два в чоловічих і жіночих змаганнях. На цей момент олімпійську ліцензію виборов тільки Дмитро Чумак, повідомляє Tribuna.

Також залишається відкритим питання, чому Росію не позбавили чемпіонату Європи з важкої атлетики, адже за недавні махінації з допінгом в Московській лабораторії Росія була відсторонена від всіх міжнародних змагань до кінця 2022 року. Росіяни не мають права не тільки виступати під національному прапором, а й приймати міжнародні старти.

До речі, ми вже писали, що силачів готові вигнати з Ігор. Через допінгові скандали Олімпіада-2024 може пройти без важкої атлетики. Спорт силачів загруз в допінгових скандалах, через що навіть пішов у відставку багаторічний керівник федерації Тамаш Аян.

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