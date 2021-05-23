Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Україна виборола найбільше медалей на чемпіонаті Європи з плавання!

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 травня, 18:37
Копіювати лінк
Українські паралімпійці привезли з Португалії 97 медалей і посіли загальнокомандне перше місце серед європейських представників. Головним героєм нашої команди став Максим Кріпак
Максим Крипак завоював шість золотіх медалей
Максим Крипак завоював шість золотіх медалей / Фото: Getty Images

Паралімпійська збірна України феноменально виступила на чемпіонаті Європи з плавання в португальській Мадейрі. На рахунку наших паралімпійців 95 медалей: 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових. А раніше українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії.

Українці вибороли найбільшу кількість нагород серед 43 учасників. Наша команда посіла перше місце в рейтингу європейських спортсменів і стала другою в загальному медальному заліку, поступившись лідерством Італії, повідомляє paralympic.org.

Організатори вели два медальні рейтинги, оскільки турнір у цьому році був відкритий через спортсменів не з Європи, які готуються до Паралімпійських ігор у Токіо в серпні.

По сім медалей здобули лідери нашої команди: Максим Кріпак, Єлизавета Мерешко, Андрій Трусов, Михайло Сербін. Ба більше, Кріпак привіз із Португалії 6 золотих медалей і одну срібну.

Додамо, що на сьогодні українські паралімпійці мають 40 ліцензій до Токіо і цілком можуть сподіватися на успішний виступ в Японії після тріумфу в Португалії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти