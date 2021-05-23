Україна виборола найбільше медалей на чемпіонаті Європи з плавання!

Українські паралімпійці привезли з Португалії 97 медалей і посіли загальнокомандне перше місце серед європейських представників. Головним героєм нашої команди став Максим Кріпак

Максим Крипак завоював шість золотіх медалей / Фото: Getty Images

Паралімпійська збірна України феноменально виступила на чемпіонаті Європи з плавання в португальській Мадейрі. На рахунку наших паралімпійців 95 медалей: 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових. А раніше українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії.

Українці вибороли найбільшу кількість нагород серед 43 учасників. Наша команда посіла перше місце в рейтингу європейських спортсменів і стала другою в загальному медальному заліку, поступившись лідерством Італії, повідомляє paralympic.org.

Організатори вели два медальні рейтинги, оскільки турнір у цьому році був відкритий через спортсменів не з Європи, які готуються до Паралімпійських ігор у Токіо в серпні.

По сім медалей здобули лідери нашої команди: Максим Кріпак, Єлизавета Мерешко, Андрій Трусов, Михайло Сербін. Ба більше, Кріпак привіз із Португалії 6 золотих медалей і одну срібну.

Додамо, що на сьогодні українські паралімпійці мають 40 ліцензій до Токіо і цілком можуть сподіватися на успішний виступ в Японії після тріумфу в Португалії.