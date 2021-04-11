Україна вивозить дорогоцінні метали з Росії: наш новий тріумф на ЧЄ

Триває тріумф українських важкоатлетів на чемпіонаті Європи в Москві. Вчора спалив Червону площу Дмитро Чумак. Сьогодні три срібні нагороди завоювала наша Анастасія Лисенко.

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У ваговій категорії понад 87 кг Анастасія була другою в ривку (116 кг), поштовху (136 кг) і за сумою двоборства (252 кг). Чемпіонкою Європи стала британка Емілі Кемпбелл, яка в сумі зібрала 276 кг (122 + 154). На третій позиції Мелік Гюнай з Туреччини – 243 кг (108 + 135).

Цікаво, що Анастасія Лисенко вже четвертий раз поспіль стає другою на чемпіонатах Європи, до цього у неї було "срібло" в 2015, 2017 і 2019 роках.

Нагадаємо, що на європейській першості-2021 столиці РФ до цього в України золотими ставали три наших дівчини - Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

Відео: Сьогодні

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Наша команда просто блискуче виступає на чемпіонаті Європи. У загальному заліку Україна на першому місці, з Росії ми веземо 10 золотих, 3 срібні та 4 бронзові медалі.

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