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Україна – найсильніша! Медальний залік чемпіонату Європи з важкої атлетики в Москві

11 квітня, 19:51

Олег Люлька Олег Люлька

Наша збірна в столиці РФ виграла найбільше нагород

Збірна України з важкої атлетики виграла медальний залік чемпіонату Європи, що відбувався в Москві. У головному рейтингу, що враховує нагороди за сумою ривка і поштовху, наша команда завоювала чотири "золота", одне "срібло" і одну "бронзу".

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Нагадаємо, "золотими" в сумі двоборства стали Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп і Аліна Марущак. На рахунку Анастасії Лисенко "срібло", а Дмитра Вороновського – "бронза".

Каміла Конотоп

Каміла Конотоп / Фото: Instagram

Слідом за нами в медальному заліку розташувалися Болгарія (3-3-1) і Вірменія (2-2-4).

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Відзначимо, що перше місце посіла Україна і в заліку, що враховує "малі" медалі – окремо за ривок і поштовх. Тут у нас – 17 подіумів.

Раніше ми писали, що після своєї перемоги Дмитро Чумак опублікував вогняний пост, додавши до рядків з пісні "Москва" групи "Ленінград" ("Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком") фото палаючої Червоної площі.

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Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Getty Images

Також ми розповідали про дружину українського штангіста, котрий спопелив Червону площу.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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перемога штанга важка атлетика

Джерело: Сегодня|Спорт

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