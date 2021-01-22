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UFC 257: повернення легенди. Прогноз на бій Макгрегор – Пуар'є

22 січня, 12:00

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Нас чекає дійсно яскраве шоу

У ніч на 24 січня в рамках серії боїв UFC 257 відбудеться повернення в октагон легендарного Конора Макгрегора. Амбасадор Parimatch зустрінеться з Дастіном Пуар'є, якого вже перемагав у 2014 році. Тоді ірландець виграв нокаутом вже у першому раунді, для цього йому знадобилося менше двох хвилин. Шанси Макгрегора на перемогу і зараз відмінні – 70%, за оцінками аналітиків Parimatch.

Конор напередодні поєдинку згадав свій попередній бій із Дастіном і сказав, що відтоді багато чого змінилося. Ірландець зазначив, що такого буйного трештоку вже немає і зустрінуться в октагоні двоє дорослих чоловіків. Більш того, Макгрегор висловив повагу до Пуар'є за ​​його діяльність, пов'язану з благодійністю.

Ця сутички не буде титульною, але переможець поєдинку отримає можливість виграти титул чемпіона у легкій вазі вже в наступному бою. Нагадаємо, що в минулий раз бійці зустрічалися в рамках напівлегкої вагової категорії.

З роками Пуар'є лише додав і став ще більш серйозним суперником для Макгрегора. Він, як і Конор, віддає перевагу роботі у стійці. Втім, один із спаринг-партнерів американця заявив, що останнім часом Дастін багато часу став приділяти боротьбі і після серії ударів іноді намагається перевести супротивника в партер. Ось тільки чи вистачить цих навичок, щоб здивувати Макгрегора? Тому, ймовірно, нас чекає протистояння двох яскравих лівшів у стійці.

Пуар'є вольовий боєць, витривалий, але багато пропускає. У бою із Макгрегором це може стати дуже серйозною проблемою. А ось якщо вдасться дотягнути Конора до пізніх раундів, то тоді у Дастіна може з'явитися непогана перевага. Там він зазвичай виглядає більш свіжим ніж Макгрегор, у якого знову був тривалий простій у кар'єрі.

Втім, Макгрегор, без сумніву залишається головним претендентом на перемогу. Він, найімовірніше, зіпсує свято Пуар'є, у якого день народження було 19 січня. При цьому не варто сумніватися, що нас чекає дійсно яскраве шоу.

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макгрегор UFC Parimatch Пуар'є
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