Убойне тренування з унітазом! Красуня-чемпіонка вразила новаторською ідеєю

Ліндсі Вонн показала, як потрібно присідати і повеселила своїх шанувальників

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн тренується в поті чола заради ідеальної фігури. А класичні присідання для чистоти виконання олімпійська чемпіонка робить з... унітазом.

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"Прогрес ніколи не зупиняється!", – підписала відео свого виснажливого тренування в Instagram Вонн

Деякі шанувальники спортсменки прийшли в подив, навіщо ж в залі унітаз: "Я ніколи за 40 років не бачив унітазу під стійкою для присідань в спортзалі... НІКОЛИ!" Інші були в захваті: "Це так забавно бачити... Вона вона чертовски приголомшлива!"

Раніше ми писали, що сексуальна гірськолижниця працює таксі на одному з курортів США. Титулована Ліндсі Вонн випробувала на міцність свої коліна.

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Ліндсі Вонн / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Вонн завершила кар'єру два роки тому, коли їй було 34. Олімпійська чемпіонка, володарка Кубка світу, на той момент рекордсменка за перемогами у КС серед жінок (82), володарка ефектної зовнішності і завидних спонсорських контрактів серцем ще рвалася на схили, але її тіло сказало: "Досить".

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram

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