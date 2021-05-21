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У них стільки спільного! Дар'я Білодід – в обіймах із м'язистим білорусом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 10:06
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Одна з найкрасивіших українських спортсменок поділилася знімком зі ще одним атлетом зі світу дзюдо – Микитою Свиридом, який виступає в категорії до 100 кг
Микита Свирид і Дар'я Білодід
Микита Свирид і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Під завісу збору в іспанській провінції Аліканте українська дзюдоїстка Дар'я Білодід сфотографувалася в обнімку зі ще одним м'язистим хлопцем – білорусом Микитою Свиридом.

Знімок 20-річної Білодід і 24-річного Свирида з'явився в інстаграм-сторіз українки.

При цьому до фото з Білодід Микита Свирид прикріпив прапор України, золоту медаль і смайлик з очима у вигляді сердечок.

Зазначимо, що у Дар'ї та Микити багато спільного. Обидва – дзюдоїсти. Білодід – дворазова чемпіонка світу в категорії 48 кг, Свирид – дворазовий срібний призер чемпіонату Європи до 23 років у вазі до 100 кг.

У Дар'ї батьки, Геннадій і Світлана, в минулому спортсмени. І у Микити – теж. Батько Леонід Свирид – 15-разовий чемпіон Білорусі з дзюдо, мама Інеса Ласовська – призерка чемпіонатів СРСР з фехтування.

В тренді

Ну і, судячи зі сторінки Микити в Instagram, він – вільний, як і Дар'я.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Раніше Дар'я, котра в грудні розійшлася з динамівцем Денисом Поповим, породила нову інтригу. Білодід опублікувала фото в обнімку з грузинським красенем – дзюдоїстом Гурамом Тушишвілі, що виступає у вазі понад 100 кг.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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