У бодібілдера відірвалася м'яз під час спроби підняти 220 кг: відео не для людей зі слабкими нервами

Британський бодібілдер Райан Кроулі отримав жахливу травму під час заняття в тренажерному залі. Організм Райана не витримав спробу підняти штангу вагою в 220 кг – під час жиму лежачи у спортсмена відірвалася грудний м'яз.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами

Операція тривала чотири години замість одного, як планувалося спочатку. Його грудну клітку довелося повністю відновлювати після того, як сухожилля відірвалося від кістки, а потім м'яз від сухожилля.

При цьому, страховка Кроулі не покривала операцію в Дубаях, тому його тренеру довелося створити сторінку для збору коштів.

"У доктора були проблеми з повторним прикріпленням сухожилля, тому що мої кістки настільки щільні, що зламали інструменти, використовувані для повторного прикріплення сухожилля", – розповів про травму спортсмен в Instagram.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися