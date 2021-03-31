Мацав дитину за інтимні місця: олімпійського чемпіона заарештували за домагання

Олімпійський чемпіон зі скелетону в складі збірної США Джим Ши затриманий поліцією. Спортсмена звинувачують в сексуальних домаганнях до дитини. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.

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52-річного Джима Ші заарештували після звинувачень на його адресу з боку 12-річної дівчинки. Вона заявила про два випадки, коли Ші чіпав її за інтимні місця. Адвокати американця відкидають звинувачення, називаючи їх безпідставними.

У 2002 році Ші завоював "золото" на Іграх в Солт-Лейк-Сіті. Також на рахунку американця золота медаль чемпіонату світу-1999. Він завершив кар'єру в 2005 році.

Раніше ми писали, що американський тренер з фігурного катання Джон Циммерман відсторонений від роботи на два роки після звинувачень у приховуванні випадку сексуального насильстваза участю його учнів.

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